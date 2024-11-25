Полиция Литвы уточнила, что при крушении самолета DHL погиб член экипажа

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При крушении грузового самолета компании-перевозчика DHL в Литве погиб сотрудник организации, а не пилот. Об этом сообщил генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела, передает ТАСС.

Он добавил, что второго сотрудника DHL спасатели ищут среди обломков. При этом оба пилота живы, они находятся в тяжелом состоянии.

Самолет потерпел крушение утром 25 ноября. Согласно данным профильного портала, он направлялся в Вильнюс из Лейпцига. По данным портала, он вылетел из немецкого аэропорта в 05:08 по московскому времени.

Представитель аэропорта Марюс Зелянюс в эфире национального радио заявил, что самолет упал на двухэтажный жилой дом. С места происшествия эвакуировали 12 местных жителей.

Национальный центр по управлению кризисными ситуациями сообщал, что причина крушения грузового самолета расследуется как вызванная техническими неполадками.