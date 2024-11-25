Reuters: грузовой самолет компании DHL потерпел крушение вблизи аэропорта Вильнюса

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Грузовой самолет компании по перевозкам DHL потерпел крушение на подлете к Вильнюсскому международному аэропорту. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на литовскую полицию.

В свою очередь, представитель аэропорта Марюс Зелянюс в эфире национального радио LRT заявил, что самолет упал на двухэтажный жилой дом.

"Согласно предварительной информации, на борту были два пилота и два сотрудника компании", – поделился он.

Отмечается, что одного из пилотов удалось спасти. Информации об остальных находившихся на борту пока нет.

Ранее аэропорт итальянского города Бриндизи закрылся после возгорания двигателя самолета, на борту которого находились 184 пассажира.

Возгорание заметили во время рулежки по взлетно-посадочной полосе у правого двигателя самолета компании Ryanair, который направлялся из Бриндизи в Турин. В результате ЧП никто не пострадал. Пассажиров эвакуировали по надувному трапу, им оказали помощь сотрудники авиакомпании и персонал воздушной гавани.