Gazzetta del Mezzogiorno: двигатель самолета вспыхнул в итальянском аэропорту

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Аэропорт итальянского города Бриндизи закрылся после возгорания двигателя самолета, на борту которого находились 184 пассажира. Людей эвакуировали по надувному трапу, сообщает Gazzetta del Mezzogiorno.

По данным газеты, возгорание заметили во время рулежки по взлетно-посадочной полосе (ВПП) у правого двигателя самолета компании Ryanair, который направлялся из Бриндизи в Турин. В результате ЧП никто не пострадал. Пассажирам оказали помощь сотрудники авиакомпании и персонал воздушной гавани.

На возвращение аэропорта к работе уйдет несколько часов, заявили журналисты.

Ранее аэропорт Внуково закрывали почти на 40 минут из-за лопнувшей шины у самолета Як-40, который прилетел из Вологды. Предварительно, у воздушного судна произошло частичное разрушение пневматики одной из стоек шасси.

На борту было 26 человек, из которых четверо – члены экипажа, а остальные 22 – пассажиры. О пострадавших информация не поступала.