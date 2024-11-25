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25 ноября, 11:04

Происшествия

Двух пилотов спасли из кабины упавшего грузового самолета в Литве

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

Пожарные спасли двух раненых пилотов из кабины упавшего грузового самолета компании-перевозчика DHL в Литве, передает портал LRT со ссылкой на генерального комиссара полиции Арунаса Паулаускаса.

Один из пилотов получил более серьезные травмы, другой – более легкие. Кроме того, Паулаускас отметил, что спасателями найдено тело одного члена экипажа. Однако всего их должно быть четверо, поэтому в данный момент, по его словам, продолжаются поиски последнего.

При этом директор службы противопожарной защиты и спасения Ренатас Пожела заявил, что все четыре члена экипажа обнаружены, подтвердив, что один из них погиб.

Тем временем агентство Reuters узнало в центре по управлению кризисными ситуациями Литвы об отсутствии данных о взрыве под Вильнюсом, якобы предшествовавшим падению лайнера.

О крушении самолета стало известно утром 25 ноября. Воздушное судно летело по маршруту из Лейпцига в Вильнюс. Лайнер не долетел до взлетно-посадочной полосы и упал, повредив склады и автомобили. Борт оказался разбит полностью.

По словам представителя Вильнюсского международного аэропорта Марюса Зелянюса, самолет упал на двухэтажный жилой дом. С места происшествия эвакуировали 12 местных жителей. При крушении погиб член экипажа, сотрудник компании DHL.

В данный момент причина крушения расследуется как вызванная техническими неполадками. При этом еще не были обнаружены черные ящики самолета.

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