Reuters: пилоты самолета DHL не сообщали о проблемах перед крушением

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

Пилоты самолета компании DHL, потерпевшего крушение в Литве, не сообщали диспетчерам о каких-либо проблемах, передает агентство Reuters, ссылаясь на литовское управление авиации.

Самолет упал утром в понедельник, 25 ноября, во время выполнения рейса из Лейпцига в Вильнюс. Лайнер не долетел до взлетно-посадочной полосы и потерпел крушение, повредив склады и автомобили.

Падение произошло на двухэтажный жилой дом, вследствие чего с места происшествия эвакуировали 12 местных жителей.

При ЧП погиб член экипажа, сотрудник компании DHL. Пожарные спасли двух раненых пилотов из кабины. Один из них получил более серьезные травмы, другой – более легкие.

В данный момент причина крушения расследуется как вызванная техническими неполадками. При этом еще не были обнаружены черные ящики самолета.