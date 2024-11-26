США участвуют в расследовании крушения самолета в Литве

Фото: ТАСС/AP/Mindaugas Kulbis

Власти США оказывают содействие в расследовании крушения грузового самолета компании DHL, который потерпел крушение в Вильнюсе в Литве. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я могу сказать, что Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте оказывают содействие расследованию, которое прямо сейчас проводят литовцы", – приводит его слова ТАСС.

Кирби подчеркнул, что США "не собираются забегать вперед расследования" и опережать то, куда его приведут факты, но предоставляют экспертные знания, чтобы помочь в нем.

Самолет DHL потерпел крушение утром в понедельник, 25 ноября, во время выполнения рейса из Лейпцига в Вильнюс. Лайнер не долетел до взлетно-посадочной полосы и упал, повредив склады и автомобили.

Падение произошло на двухэтажный жилой дом, вследствие чего с места происшествия эвакуировали 12 местных жителей.

В результате ЧП погиб член экипажа, сотрудник компании DHL. Пожарные спасли двух раненых пилотов из кабины. Один из них получил более серьезные травмы, другой – более легкие.

В данный момент причина крушения расследуется как вызванная техническими неполадками. В Минобороны Литвы отметили, что данных о том, что крушение самолета было следствием теракта или диверсии, пока нет. Отмечается, что правоохранители уже выехали в медицинское учреждение для опроса выживших членов экипажа с целью установления причин катастрофы.