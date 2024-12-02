Прокуратура проводит проверку в связи с вынужденной посадкой самолета Azur Air

Фото: телеграм-канал "Западно-Сибирская транспортная прокуратура"

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с тем, что самолет авиакомпании Azur Air, летевший из Томска в Пхукет, совершил экстренную посадку в Новосибирске, сообщает ведомство в своем телеграм-канале.

Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов и защите прав потребителей авиационных услуг.

По предварительным данным, инцидент произошел 2 декабря около 09:00 по местному времени (05:00 по московскому времени). Экипаж воздушного судна принял решение о посадке на запасной аэродром международного аэропорта Новосибирск имени А. И. Покрышкина в связи с технической неисправностью.

На борту находились более 300 пассажиров. Самолет сел благополучно, никто не пострадал. Отмечалось, что пассажиров направят в Таиланд на резервном воздушном судне. Сам самолет отстранили от эксплуатации до выяснения обстоятельств и причин случившегося.

До этого самолет Airbus A330, летевший из Бангкока, экстренно приземлился в Екатеринбурге из-за подозрительного предмета, который якобы напоминал взрывное устройство. После посадки жизням членов экипажа и 281 пассажира ничего не угрожало, указала антитеррористическая комиссия по региону.

Позже в МВД отметили, что нештатная ситуация на борту не подтвердилась. Аэропорт Екатеринбурга работал в штатном режиме, без задержек прилетов и вылетов, подчеркнули в ведомстве.