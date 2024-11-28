28 ноября, 21:41Транспорт
Нештатная ситуация на борту прилетевшего в Екатеринбург самолета не подтвердилась
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Нештатная ситуация на борту самолета компании "Аэрофлот", который экстренно приземлился в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, не подтвердилась. Об этом заявили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по УрФО.
"Воздушная гавань работает в штатном режиме, без каких-либо задержек в расписании прилетов и вылетов", – цитирует ведомство ТАСС.
Пассажирский борт Airbus A330 сообщением Бангкок – Екатеринбург 28 ноября сел в аэропорту Кольцово из-за подозрительного предмета, который напоминал взрывное устройство. Немногим позже антитеррористическая комиссия Свердловской области заявила, что после посадки жизням членов экипажа и 281 пассажира ничего не угрожает.