Нештатная ситуация на борту прилетевшего в Екатеринбург самолета не подтвердилась

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Нештатная ситуация на борту самолета компании "Аэрофлот", который экстренно приземлился в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, не подтвердилась. Об этом заявили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по УрФО.

"Воздушная гавань работает в штатном режиме, без каких-либо задержек в расписании прилетов и вылетов", – цитирует ведомство ТАСС.

Пассажирский борт Airbus A330 сообщением Бангкок – Екатеринбург 28 ноября сел в аэропорту Кольцово из-за подозрительного предмета, который напоминал взрывное устройство. Немногим позже антитеррористическая комиссия Свердловской области заявила, что после посадки жизням членов экипажа и 281 пассажира ничего не угрожает.