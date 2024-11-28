Экипаж и пассажиры летевшего из Бангкока самолета находятся в безопасности

Фото: телеграм-канал Ural Mash

Жизням членов экипажа и 281 пассажира, которые находились на борту экстренно севшего в Екатеринбурге самолета из Бангкока, ничего не угрожает. Об этом антитеррористическая комиссия Свердловской области сообщила в телеграм-канале.

К месту посадки воздушного судна уже отправились пожарные, врачи и представители силовых структур для проведения оперативных мероприятий, говорится в публикации.

Пассажирский самолет Airbus A330 компании "Аэрофлот", который летел из Бангкока, экстренно сел в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге 28 ноября. Причиной стало обнаружение на борту подозрительного предмета, якобы напоминающего взрывное устройство. После посадки оперативники приступили к осмотру воздушного судна.

До этого самолет авиакомпании "Россия", следовавший из Анадыря в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Красноярска из-за драки во время перелета. Один из пассажиров начал оскорблять сидящих рядом с ним и провоцировал конфликт с членами экипажа. Попытки бортпроводников успокоить мужчину оказались безрезультатными, в связи с чем пилот решил посадить лайнер в ближайшем аэропорту.