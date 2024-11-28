РИА Новости: лайнер из Бангкока готовится к экстренной посадке в аэропорту Екатеринбурга

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Пассажирский самолет компании "Аэрофлот", следующий рейсом из Бангкока, готовится к экстренной посадке в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за подозрительного предмета, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Объект внешне напоминает взрывное устройство, уточнил собеседник агентства. По его словам, посадка воздушного судна в аэропорту Кольцово планируется около 17:00 по московскому времени.

Ранее вертолет Ми-8, летевший из села Бриакан с возвращением в пункт вылета, совершил вынужденную посадку в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность судна.

Специалисты организовали доследственную проверку по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". После нее будет принято процессуальное решение. Пострадавших среди пассажиров нет.