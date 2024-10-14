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Новости

14 октября, 17:15

Происшествия

Самолет Анадырь – Москва сел в Красноярске из-за драки во время полета

Самолет Анадырь – Москва сел в Красноярске из-за драки во время полета

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Самолет авиакомпании "Россия", летевший из Анадыря в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за драки во время полета.

Один из пассажиров начал оскорблять сидящих рядом с ним и провоцировал конфликт с членами экипажа. Бортпроводники попытались успокоить мужчину, но безрезультатно. В результате пилот принял решение посадить лайнер в ближайшем аэропорту. Подробнее − в эфире телеканала Москва 24.

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