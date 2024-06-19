Москвичка пострадала от уколов липолитиков в домашних условиях

Москвичка Диана хотела похудеть, однако, вместо дорогостоящей салонной процедуры она выбрала самостоятельные уколы липолитиков (препаратов для расщепления жира) в домашних условиях. Для этого она приобрела препарат на маркетплейсе и сделала себе несколько инъекций, после чего заметила покраснения на теле. Еще через некоторое время девушка начала задыхаться.

В отзывах к таким препаратах в онлайн-магазинах покупатели пишут, что у некоторых появились болезненные уплотнения в местах проколов, у других поднималась температура и даже происходила остановка сердца.

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