Новости

Новости

17 апреля, 10:21

TОI: в Индии женщине провели ненужную операцию из-за ошибки при идентификации

В Индии женщине провели ненужную операцию из-за ошибки при идентификации

Пожилой жительнице Индии провели ненужную операцию из-за ошибки при идентификации пациентов. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Times of India.

Инцидент произошел 7 марта в травматологическом центре при университетской больнице в Варанаси. 71-летняя Радхика Деви готовилась к плановой операции в отделении нейрохирургии, однако по ошибке ее направили в операционную вместо Радхики Сингх.

Врачи начали операцию, однако старший ординатор не нашел у нее ожидаемого перелома бедер. Тогда медсестры сообщили о подмене. Женщине обработали разрезы и вернули в палату, не уведомив об этом ее семью.

18 марта Деви провели нужную операцию, но после нее возникли осложнения, и 28 марта она умерла. Ошибку установили, когда внук Деви пожаловался директору больницы. Для расследования инцидента была сформирована комиссия.

Ранее в Бурятии врачи перепутали результаты анализов двух пациенток, после чего одной из женщин по ошибке удалили здоровую почку. Медиков, которые провели операцию, привлекли к дисциплинарной ответственности. В свою очередь, следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

