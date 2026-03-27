NYT: бездомный в США получит 975 тыс долларов за ошибочное помещение в психбольницу

Бездомный в США получит 975 тысяч долларов за ошибочное помещение в психбольницу, сообщает газета "Известия" со ссылкой на The New York Times (NYT).

Инцидент произошел в Гонолулу, штат Гавайи. Полиция задержала спящего на улице 54-летнего мужчину, перепутав с другим человеком, и, несмотря на неоднократные заявления задержанного о том, что произошла ошибка, его на четыре месяца поместили в следственный изолятор.

Мужчина страдал от шизофрении, поэтому его перевели в психиатрический стационар, где он провел больше двух лет. Утверждения о невиновности и ошибочном аресте врачи сочли "бредом", а также заставляли пациента принимать седативные препараты. После завершения принудительного лечения мужчина подал к властям иск.

В результате после многолетнего разбирательства город Гонолулу обязали выплатить пострадавшему компенсацию. Помимо этого, рассматривается вопрос о дополнительной компенсации в размере 200 тысяч долларов от штата Гавайи.

