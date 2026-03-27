Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
27 марта, 12:31

Общество

В РПЦ назвали мракобесными фантазиями веру россиян в домовых и духов

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Жители России, которые верят в домовых, духов и других потусторонних сущностей, находятся в плену "мракобесных фантазий", заявил Агентству "Москва" заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Вахтанг Кипшидзе.

"Истинная вера в Бога несовместима с мракобесием и оккультизмом. Чем человек менее образован, в том числе в вопросах веры, тем больше шансов, что он начинает верить во всякую муть", – отметил он.

Кипшидзе добавил, что можно "только сожалеть" о том, что в плену подобных фантазий находится так много людей. Он посоветовал людям, верящим в потусторонние силы, чаще ходить в церковь, поскольку если человек становится более воцерковленным, то у него меньше шансов начать верить "во всякую ерунду".

Ранее выяснилось, что две трети жителей России верят в высшие силы или святых, оберегающих от опасности. Опрос показал, что более половины россиян верят в духов и божеств, которые покровительствуют военным. При этом каждый второй допускает существование домового, каждый третий – леших, а каждый пятый – русалок.

обществорелигия

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика