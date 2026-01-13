Эксперт Панина: неумелая медитация может усилить тревожность

Занятия йогой и медитациями могут привести к негативным последствиям для психики, предупредили эксперты. О том, так ли это, кто в группе риска и каких последствий можно ожидать, рассказала Москва 24.

Феномен "темной ночи"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Медитация и йога могут иметь и негативные последствия для психического здоровья, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача по лечебной физкультуре ГУТА КЛИНИК Елизавету Гоменюк.

"В буддийской литературе описан так называемый феномен "темной ночи", возникающий у людей, которые достигают продвинутых стадий медитации. Постепенно у них нарастает чувство одиночества и страха, оторванности от внешнего мира, снижается мотивация, нарушается сон", – рассказала она.

Гоменюк предположила, что занятия йогой также способны негативно сказываться на самочувствии. Гипервентиляция, вызванная неверной техникой дыхания, провоцирует головокружение, усиление тревоги и панические атаки.

Эксперт отметила, что люди, имеющие в анамнезе психические заболевания, сталкиваются с негативными переживаниями чаще.

Психиатр Александр Федорович согласился с тем, что если человек здоров, то медитации не окажут на него негативных воздействий.

"Другое дело, если речь идет о некой предиспозиции, то есть готовности организма отреагировать болезнью на какое-то воздействие, внешнее или внутреннее. И если пациент уже находится в измененном состоянии, то медитативными практиками его состояние можно только усугубить", – пояснил эксперт в разговоре с Москвой 24.

Он отметил, что медитация – это процесс погружения, некое трансовое состояние. В группе риска – пациенты с острыми психическими расстройствами, бредовым или галлюцинаторным.

"Что касается йоги, то в отличие от Востока, где это философия жизни, в России подобная практика чаще воспринимается в качестве физических упражнений, отвечающих за растяжку и гибкость", – отметил эксперт.

Однако, по мнению Федоровича, с йогой нужно быть крайне аккуратными тем, у кого есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом – например, артроз суставов и межпозвоночные грыжи.



Александр Федорович психиатр Не стоит забывать, что если человека ставят на голову или неправильно распределяют нагрузку, то возможен ряд проблем и для здорового: растяжение мышц, проблемы с позвоночником, дискомфорт и болевые ощущения в суставах (возможно их повреждение) и мышцах.

Чтобы избежать подобных последствий, специалист рекомендовал применять альтернативные методы, помогающие снизить уровень стресса и тревоги.

"Например, аутогенная тренировка – методика, направленная на восстановление динамического равновесия организма, нарушенного в результате стресса", – объяснил эксперт.

Также врач посоветовал обратить внимание на плавание: по его мнению, оно может стать прекрасной техникой по взаимодействию с собственной вегетативной системой и как результат – с тревожными состояниями.

Прислушиваться к себе

В свою очередь, инструктор по йоге и телесный практик Ирина Панина подчеркнула, что любые занятия при неправильном подходе и отсутствии подготовки могут нести риски, и йога не исключение.

"Даже правильно выполненная стойка на голове резко повышает давление в головном мозге, что может привести к кровоизлиянию (особенно осторожны должны быть люди с глаукомой). А вот неправильно выполненная – к летальному исходу (в этой асане йоги держат свой вес на предплечьях)", – предупредила эксперт в разговоре с Москвой 24.

По словам Паниной, различные скрутки, особенно если их выполнять резко и старательно, могут привести к разрыву даже крупных сосудов. Подобный исход возможен в случае, когда сосуды утратили свою эластичность и стали жесткими.



Ирина Панина инструктор по йоге и телесный практик Особенно это опасно для пациентов с гипертонией, болезнями сосудов, хроническими воспалениями и нарушениями кровообращения.

Эксперт пояснила, что, в свою очередь, людям, страдающим высоким артериальным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также избыточным весом может быть противопоказана и перевернутая поза "плуг" (Халасана).

"В этой позе пережимаются сосуды, несущие кровь к голове и из головы, сильно растягивается задняя поверхность шеи, что опасно при гипертонии и проблемах с сердцем", – объяснила Панина.

Специалист добавила, что неправильное положение головы и чрезмерное напряжение могут сдавить нервы или даже сместить позвонки. Все это чревато серьезными последствиями – нарушением кровотока, головокружением, головными болями и даже травмами шейного отдела позвоночника.



Ирина Панина инструктор по йоге и телесный практик Крайне важно постепенно развивать гибкость шеи и осваивать позу под руководством квалифицированного инструктора.

Эксперт предупредила, что с медитациями также стоит быть осторожнее.

"Если человек имеет нестабильную психику – депрессию, тревожное расстройство, диссоциацию личности, то его подсознание может предъявить ему "фильм ужасов" из фигур собственного подсознания, особенно когда медитация составлена с ошибками или проводится в свободной форме", – объяснила Панина.

Специалист отметила, что встреча с картинами и образами из подсознания может вызвать испуг и усилить тревожность.

"Картины из "личного ада", вытесненного сознанием в область бессознательного, могут быть восприняты как дурные предзнаменования и сыграть роль самоисполняющегося пророчества. Но такое встречается редко, обычно все медитации благостные", – подчеркнула эксперт.

Панина подчеркнула, что любая практика может навредить, если использовать ее избыточно или не вовремя. По ее мнению, необходимо прислушиваться к телу и четко отслеживать неприятные ощущения или симптомы.