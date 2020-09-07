Актер Джона Хилл поразил пользователей соцсетей своей худобой

Актер Джона Хилл удивил поклонников своей физической формой после похудения. Папарацци засняли преобразившуюся знаменитость на съемочной площадке нового фильма Cut Off. Какие еще звезды сумели резко сбросить вес, расскажет Москва 24.

Джона Хилл

В начале октября папарацци застали голливудского актера на съемках нового фильма под названием Cut Off. Он был одет в обтягивающую водолазку и узкие джинсы, подчеркивающие его похудевшую фигуру. Пользователи Сети отметили, что сейчас звезда находится в своем минимальном весе, который раньше составлял порядка 115 килограммов.

По данным СМИ, Хилл начал худеть с 2011 года. В одном из интервью актер признался, что это было необходимо для здоровья. Джона обратился к диетологу и фитнес-тренеру. В итоге Хилл отказался от алкоголя, сел на диету, начал бегать, а со временем добавил в расписание и силовые тренировки. Благодаря этому актер похудел на 18 килограммов.

При этом Хилл не раз признавался журналистам, что ему всегда было тяжело воспринимать критику в свой адрес.





Джона Хилл актер Я провел большую часть своей юности, слушая, как люди называют меня толстым, мерзким и непривлекательным.

В 2018 году похудевший Джона появился на балу Met Gala в обтягивающем костюме. Тогда пользователи Сети начали обсуждать результат его похудения. Однако на этом звезда "Суперперцев" не остановился.

В 2020 году Хилл рассказал в интервью изданию GQ, что в общей сложности сбросил около 50 килограммов и старается поддерживать форму. Кроме того, актер начал заниматься джиу-джитсу и серфингом, а также изменил гардероб. Джона признался, что всегда интересовался модой и любил яркие цвета в одежде, но из-за лишнего веса не мог себе позволить надеть то, что хочется.

Адель

Фото: legion-media.com/BACKGRID/Capital Pictures

Певица, похудевшая более чем на 45 килограммов, призналась в интервью британскому изданию Vogue в 2021 году, что не стремилась избавиться от лишнего веса. Адель заявила, что именно тревожность и нестабильное эмоциональное состояние мотивировали ее начать физически активную жизнь.

"Занимаясь спортом, я просто чувствовала себя лучше. Дело было не в похудении, а в том, чтобы стать сильнее и уделять себе как можно больше времени каждый день, отрываясь от смартфона", – рассказала знаменитость.

При этом первые занятия спортом Адель начались еще в 2016 году. Тогда ей это было необходимо, чтобы лучше справляться с нагрузками, которые она испытывала во время концертных туров. Позже певица начала работать с персональным тренером. Адель призналась, что стала зависеть от занятий спортом и начала тренироваться несколько раз в день, совмещая силовые, кардиотренировки и занятия боксом.

В СМИ также начали ходить слухи, что исполнительница хита Hello придерживалась строгих диет на грани голодания ради такой формы. Однако Адель опровергла домыслы, назвав их "абсолютно фальшивыми". По словам певицы, она не сторонница диет и порой даже ест больше, чем до похудения.

Анфиса Чехова

Телеведущая похудела на 30 килограммов, однако не раз признавалась в разных интервью, что ей не сразу удалось избавиться от лишнего веса. А в одном телевизионном шоу Чехова сказала, что со временем перестала зацикливаться на этом и изнурять себя диетами.





Анфиса Чехова телеведущая Секрет, который я рассказываю всем женщинам: силы воли не было в этом похудении. Я не насиловала себя диетами и спортом, но занималась психологическими и духовными трансформациями.

Однако Чехова отказалась от употребления сахара, алкоголя и начала придерживаться правильного питания. Кроме того, по данным СМИ, телеведущая несколько раз в неделю занимается йогой.

Александр Семчев

Актеру удалось похудеть на 100 килограммов, однако Семчев признавался журналистам, что борьба с лишним весом была долгой. По словам Александра, ему мешала булимия, из-за которой он регулярно переедал.

"Просто прекратил обжорство. Была булимия. Теперь жру мало", – сказал актер "Московскому комсомольцу".

В одной из телевизионных программ Семчев также рассказал о своей диете. Изначально он обратился к овощной, но она не принесла желаемых результатов. В итоге актер воспользовался помощью специалистов, которые разработали специальное меню и составили перечень физических упражнений.

По совету профессионалов Александр уменьшил порции еды, отказался от употребления сладкой, мучной и жареной пищи, а также добавил в рацион большое количество овощей, фруктов и стал пить больше воды.

Баста Раймс

Фото: legion-media.com/Image Press Agency/Xavier Collin

Исполнитель хита Touch It сообщил подписчикам в личном блоге о своем похудении в 2020 году. Рэпер опубликовал снимки с оголенным торсом: на кадрах был запечатлен Раймс (настоящее имя – Тревор Джордж Смит – младший) до и после регулярных спортивных тренировок.





Баста Раймс рэпер Никогда не сдавайтесь! Жизнь начинается прямо сейчас! Я бы никогда не выпустил альбом и не был бы в лучшей форме в своей жизни. Я слишком себя уважаю и слишком уважаю вас. Я здесь только для того, чтобы вдохновлять!

Баста также поблагодарил своего фитнес-тренера, бодибилдеров, под руководством которых тренировался, и шеф-повара.

В 2023 году Раймс раскрыл причину своего похудения. В беседе с изданием Men's Health рэпер признался, что однажды во время интимной близости с экс-супругой Рондой он столкнулся с проблемами с дыханием. Баста попытался успокоиться, но ему не удалось вдохнуть. Из-за этого у музыканта началась паника. Ронда, которая стала свидетелем происходящего, заявила, что рэперу стоит заняться своей физической формой.

С тех пор Раймс регулярно тренируется в спортзале, посещает сауну и придерживается правильного питания.

Ольга Картункова

Актриса, вес которой достигал 150 килограммов, решила похудеть после того, как столкнулась с проблемами со здоровьем, уточняли СМИ. Картункова признавалась журналистам, что физические упражнения были для нее испытанием. Изначально актрисе не удавалось преодолеть даже короткие дистанции на беговой дорожке. Однако со временем она увеличивала нагрузку, благодаря чему начала осваивать тренажеры для силовых упражнений.

Картункова также придерживалась диеты. Звезда КВН отказалась от употребления мучных изделий, фастфуда, жирной и другой вредной пищи. Кроме того, комик старалась контролировать потребляемые калории и БЖУ, а также питаться блюдами, приготовленными на пару. В итоге ей удалось похудеть на 84 килограмма, писали СМИ.

