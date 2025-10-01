Валю Карнавал раскритиковали в Сети из-за изменений во внешности

Блогер и певица Валя Карнавал показала подписчикам, как изменилась ее внешность за три года, но вместо восхищения столкнулась с хейтом. Какие знаменитости подверглись критике после откровений о пластических операциях, читайте в материале Москвы 24.

Валя Карнавал

Блогер Валя Карнавал (настоящее имя – Валентина Карнаухова) показала в TikTok, как изменилась ее фигура и лицо за последнее время. В начале ролика показаны кадры 2022 года: она в белой футболке, без макияжа и с небрежно завязанным сбоку хвостом. После – видео 2025-го, где она в кожаной куртке, с аккуратно уложенными распущенными волосами. Во время съемок первого ролика девушка весила 65 килограммов, второго – уже 48.

Пользователи Сети раскритиковали инфлюенсера за резкие изменения во внешности. Некоторые предположили, что только похудением певица не ограничилась, а обращалась за помощью к пластическому хирургу.

Поклонники певицы, наоборот, похвалили Валю, добавив, что с годами певица только похорошела.

"По-моему, она просто повзрослела и нашла свой стиль. Это прекрасно", – написал один из интернет-пользователей.

Полина Аксенова

Дочь телеведущей Даны Борисовой, 18-летняя Полина Аксенова, в 2025 году несколько раз сталкивалась с критикой до и после перенесенных пластических операций. В марте звездная мама в интервью Voice рассказала, что оплатила дочери ринопластику как подарок на совершеннолетие. Позже сама Полина показала результат в своем блоге. Это решение пользователи Сети раскритиковали, указывая на юный возраст Полины.

Позже стало известно, что Аксенова решилась на еще несколько хирургических вмешательств: коррекцию груди, ягодиц и липоскульптурирование – пластическая операция по удалению лишних жировых накоплений.

Полина же в своем блоге ранее ответила на критику по поводу желания изменить внешность.





Полина Аксенова дочь Даны Борисовой Читаю комментарии людей, которые говорят: "Да зачем тебе операция? Сходи в спортзал и будет тебе фигура мечты". У меня вопрос: каким образом я сделаю грудь мечты в спортзале?

Также она добавила, что из-за проблем со здоровьем и приема определенных препаратов ей сложно сбросить лишний вес.

После операции Полина показала результат и отметила, что теперь полностью довольна своим внешним видом и в следующий раз планирует лечь под нож только после 40.

Алина Загитова

Фигуристке тоже пришлось оправдываться за свою внешность весной этого года. В социальных сетях девушку раскритиковали из-за чрезмерно увеличившихся губ и слишком откровенного стиля. Алина в интервью коллеге Евгении Медведевой попросила перестать обсуждать ее внешность.





Алина Загитова фигуристка На самом деле каждый человек сам выбирает, как он хочет выглядеть. Мне захотелось сделать губы – и это как раз было в тот момент, когда мне поставили брекеты.

Отвечая на вопрос, как она относится к пластическим операциям, Алина отметила, что раньше страдала из-за комплексов по поводу пухлых щек, однако к хирургическим вмешательствам не прибегала.

"Я очень сильно боюсь операций и каких-то наркозов. Для меня это прямо стрессовая ситуация, поэтому я не решилась на это", – объяснила спортсменка.

Олимпийская чемпионка добавила, что сейчас у нее "есть скулы" благодаря похудению.

Таисия Маслякова

В 2023-м году в СМИ и социальных сетях появилась информация, что внучка ныне покойного телеведущего Александра Маслякова Таисия злоупотребляет бьюти-процедурами – вколола в скулы и подбородок филлеры. Также интернет-пользователи предполагали, что девушка обращалась за помощью к хирургу.

В одном из интервью 19-летняя девушка отмечала, что "ничего с собой никогда не делала", но не против каких-либо манипуляций с внешностью. Таисия объяснила изменения, произошедшие с ее телом, обычным взрослением.

"Конечно, с возрастом я сильно поменялась. Почему у людей вопросы возникают?" – удивлялась наследница династии.

Кроме того, внучку Маслякова критиковали из-за резкого изменения имиджа: девушка перекрасилась в брюнетку, изменила форму бровей и стала часто делать макияж с акцентом на губы. Комментировать негатив она не стала.

Евгений Плющенко

Фигурист летом 2025 года перенес пластическую операцию в клинике хирурга Тимура Хайдарова. Результатом работы врач похвастался в социальной сети.

На видео хирург и пациент вместе стоят в холле клиники и Хайдаров рассказывает, что спортсмену "немного навели красоты". Он предложил подписчикам угадать, что именно было сделано. Сам Плющенко поблагодарил хирурга, но не раскрыл подробностей.

В комментариях подписчики прежде всего обратили внимание на изменившуюся форму глаз – они стали уже. Многие сразу предположили, что фигурист решился на блефаропластику. Оценки нового образа разделились: одни посчитали, что Плющенко стал выглядеть свежее, другие уверены, что раньше он был естественнее. В целом многие комментаторы признались, что едва узнали спортсмена после вмешательства.

Супруга спортсмена, продюсер Яна Рудковская, в интервью Евгении Медведевой призналась, что сначала была в шоке, увидев мужа после операции, потому что не знала о его намерениях изменить внешность. Однако позже, когда "глазки встали на место", Яна отметила, что возлюбленный выглядит гораздо лучше, чем до пластики.

Она объяснила, что пользователи раскритиковали внешность ее супруга только потому, что увидели результат почти сразу после вмешательства.

