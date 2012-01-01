Риту Дакоту раскритиковали в соцсетях после неудачной пластики лица

Певица Рита Дакота сообщила подписчикам о последствиях неудачной пластической операции, сделанной почти год назад. При этом пользователи в ответ на откровенность звезды жестко прокомментировали ее бьюти-провал. Подробности – в материале Москвы 24.

"Слушать от жестоких баб кучу оскорблений"

Недавно Рита Дакота поделилась в соцсетях новым треком о любви к себе, однако подписчики в комментариях принялись обсуждать не песню, а изменившуюся внешность звезды.





Рита Дакота певица, блогер Хочу рассказать о своей боли. Вчера мы сняли сниппет на песню "Я у себя есть", загрузили его, и в комментах открылся просто портал в ад. Десятки девочек писали мне, какая я страшная, какая я уродина, какая я монголка, как я ужасно себя переделала, какая у меня неудачная операция.

Затем Дакота откровенно поведала подписчикам: в августе 2024 года она действительно сделала неудачную пластику, с последствиями которой живет до сих пор и не знает, удастся ли все исправить. Певица легла под нож хирурга в надежде "освежить" взгляд с помощью блефаропластики. Поначалу знаменитости казалось, что все прошло неплохо, но через несколько месяцев Рита признала, что результат получился удручающим.





Рита Дакота певица, блогер Должно было уже "усесться", по итогу не уселось: куча косяков, отеков, гиперкоррекция, асимметрия, с одной стороны вмятина, с другой – мешок под глазом. Я хотела стать красивее и моложе. Не вышло.

Звезда призналась, что неудачная пластика подкосила ее эмоционально, ведь лицо казалось ей "чужим". Певица каждый день рыдала, боялась, что придется закончить карьеру и отказаться от публичности, к тому же Рита опасалась, что из-за новой внешности ее бросит муж. Но рассказать близким о своих страхах она тоже не могла, ведь "сама сделала это с собой". В итоге певица решила не прятаться от публики.

"Что же мне сделать теперь? Уйти навсегда из соцсетей и со сцены? Закрыться от мира? Не выкладывать больше сниппетов? Или слушать от жестоких баб кучу оскорблений в комментах теперь всю жизнь? <…> Я буду учиться любить себя даже вот такую – стремную, отекшую, с уродскими глазами. И даже без глаз", – комментировала Дакота.

"Предаешь свои постулаты"

Многие подписчики жестко высказались в комментариях по поводу переживаний певицы. Интернет-пользователи напомнили Дакоте, что она поет и транслирует в блоге мысли о принятии себя, своего тела, самоуважении, но при этом прибегает к пластической хирургии.

"Рита, а как же ''тело-храм''?! Предаешь свои постулаты", "ну как можно ''любить себя любой'' и тут же так менять свою внешность", "я хорошо помню все твои 150 сторис с выходом этой песни, в которых ты объясняешь, что никогда бы не легла под нож, будь ты умнее, мудрее. Надо принимать себя такой, какая ты есть, а вмешательства – это все неправильно", – написали фолловеры.

Рита по традиции вступила в спор с подписчиками и объяснила, что она неидеальна и постоянно испытывает внутреннюю борьбу.

"Я стараюсь принимать себя даже такой ''непринимающей себя''. Эти строки я написала, когда рыдала после операции. <…> Какие ''постулаты'' я предаю, если всю жизнь говорю о своем неумении принять себя?" – недоумевает Дакота.

К слову, певица не первый раз попадает в скандал в соцсетях. В 2023 году она объявила среди подписчиков сбор денег на продвижение нового альбома. Кто-то принял предложение с энтузиазмом и скинул "копеечку", а другие резко осудили звезду, заявив, что та наживается на простых людях.

А в конце 2022 года Рита анонсировала свой концерт в соцсетях, заявив, что у нее на разогреве выступит "музыкант с мировым именем" и "один из лучших хэнгдрамщиков на Земле". Однако некоторым интернет-пользователям показалось, что Дакота пыталась ввести их в заблуждение, ведь исполнитель оказался не настолько известным.

В ответ Рита назвала подобные комментарии "токсичными", "пассивно-агрессивными" и заявила, что просто хочет познакомить публику с людьми, которые, по ее мнению, талантливы, но недостаточно популярны.



