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12 мая, 16:39

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Риту Дакоту раскритиковали в соцсетях после неудачной пластики лица

"Тело-храм"? Рита Дакота столкнулась с негативом из-за неудачной пластики

Певица Рита Дакота сообщила подписчикам о последствиях неудачной пластической операции, сделанной почти год назад. При этом пользователи в ответ на откровенность звезды жестко прокомментировали ее бьюти-провал. Подробности – в материале Москвы 24.

"Слушать от жестоких баб кучу оскорблений"

Фото: legion-media.com/PEOPLETALK

Недавно Рита Дакота поделилась в соцсетях новым треком о любви к себе, однако подписчики в комментариях принялись обсуждать не песню, а изменившуюся внешность звезды.

Хочу рассказать о своей боли. Вчера мы сняли сниппет на песню "Я у себя есть", загрузили его, и в комментах открылся просто портал в ад. Десятки девочек писали мне, какая я страшная, какая я уродина, какая я монголка, как я ужасно себя переделала, какая у меня неудачная операция.
Рита Дакота
певица, блогер

Затем Дакота откровенно поведала подписчикам: в августе 2024 года она действительно сделала неудачную пластику, с последствиями которой живет до сих пор и не знает, удастся ли все исправить. Певица легла под нож хирурга в надежде "освежить" взгляд с помощью блефаропластики. Поначалу знаменитости казалось, что все прошло неплохо, но через несколько месяцев Рита признала, что результат получился удручающим.

Должно было уже "усесться", по итогу не уселось: куча косяков, отеков, гиперкоррекция, асимметрия, с одной стороны вмятина, с другой – мешок под глазом. Я хотела стать красивее и моложе. Не вышло.
Рита Дакота
певица, блогер

Звезда призналась, что неудачная пластика подкосила ее эмоционально, ведь лицо казалось ей "чужим". Певица каждый день рыдала, боялась, что придется закончить карьеру и отказаться от публичности, к тому же Рита опасалась, что из-за новой внешности ее бросит муж. Но рассказать близким о своих страхах она тоже не могла, ведь "сама сделала это с собой". В итоге певица решила не прятаться от публики.

"Что же мне сделать теперь? Уйти навсегда из соцсетей и со сцены? Закрыться от мира? Не выкладывать больше сниппетов? Или слушать от жестоких баб кучу оскорблений в комментах теперь всю жизнь? <…> Я буду учиться любить себя даже вот такую – стремную, отекшую, с уродскими глазами. И даже без глаз", – комментировала Дакота.

"Предаешь свои постулаты"

Фото: legion-media.com/Persona Stars/038

Многие подписчики жестко высказались в комментариях по поводу переживаний певицы. Интернет-пользователи напомнили Дакоте, что она поет и транслирует в блоге мысли о принятии себя, своего тела, самоуважении, но при этом прибегает к пластической хирургии.

"Рита, а как же ''тело-храм''?! Предаешь свои постулаты", "ну как можно ''любить себя любой'' и тут же так менять свою внешность", "я хорошо помню все твои 150 сторис с выходом этой песни, в которых ты объясняешь, что никогда бы не легла под нож, будь ты умнее, мудрее. Надо принимать себя такой, какая ты есть, а вмешательства – это все неправильно", – написали фолловеры.

Рита по традиции вступила в спор с подписчиками и объяснила, что она неидеальна и постоянно испытывает внутреннюю борьбу.

"Я стараюсь принимать себя даже такой ''непринимающей себя''. Эти строки я написала, когда рыдала после операции. <…> Какие ''постулаты'' я предаю, если всю жизнь говорю о своем неумении принять себя?" – недоумевает Дакота.

К слову, певица не первый раз попадает в скандал в соцсетях. В 2023 году она объявила среди подписчиков сбор денег на продвижение нового альбома. Кто-то принял предложение с энтузиазмом и скинул "копеечку", а другие резко осудили звезду, заявив, что та наживается на простых людях.

А в конце 2022 года Рита анонсировала свой концерт в соцсетях, заявив, что у нее на разогреве выступит "музыкант с мировым именем" и "один из лучших хэнгдрамщиков на Земле". Однако некоторым интернет-пользователям показалось, что Дакота пыталась ввести их в заблуждение, ведь исполнитель оказался не настолько известным.

В ответ Рита назвала подобные комментарии "токсичными", "пассивно-агрессивными" и заявила, что просто хочет познакомить публику с людьми, которые, по ее мнению, талантливы, но недостаточно популярны.

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