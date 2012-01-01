Российские звезды рассказали, зачем брали аскезы

Певица Рита Дакота взяла аскезу на алкоголь, так как планирует родить ребенка. Ранее актриса Агата Муцениеце также отказалась от спиртного, а бывший муж Полины Гагариной – от секса. В чем и зачем ограничивают себя знаменитости, расскажет Москва 24.

Рита Дакота

Певица взяла аскезу на алкоголь, потому что желает снова стать матерью. Об этом 27 января в своих соцсетях сообщил супруг исполнительницы, клипмейкер Федор Белогай.

Мужчина опубликовал фото жены с пивом, отметив, что это последняя для нее бутылка.

"Рита сегодня последний день пьет пиво, потому что мы потом детей заводим. Ей потом долго нельзя будет", – написал Белогай.

Федор также добавил, что артистка откажется от спиртного на 2,5 года. При этом Рита уже воспитывает дочь Мию от первого брака с певцом Владом Соколовским, с которым развелась в 2018 году.

Аскеза – методика достижения духовных целей через упражнения по самодисциплине и самоограничению. Суть в том, чтобы отказаться от чего-либо (например алкоголя, курения, бранных слов, секса), а затем получить желаемое. Самые распространенные цели, ради которых берется аскеза, – богатство, успех, здоровье, отношения, беременность и замужество.



Анастасия Решетова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бывшая избранница рэпера Тимати тоже делилась своим опытом ограничений. Модель сообщила подписчикам, что всю жизнь практикует аскезы ради достижения высот в карьере и личностного роста.





Анастасия Решетова модель, бизнесвумен, блогер Это нужно не чтобы лишить себя радости, а чтобы пересилить свои желания, сделать шаг вперед. Отказ от сахара, от алкоголя, активного общения с людьми (я без надобности, или если это не мероприятие, ни с кем, кроме своей семьи и молодого человека, не встречаюсь) – для того, чтобы добиться определенной цели.

Агата Муцениеце

Фото: телеграм-канал AgataMucenieceLife

Актриса и телеведущая несколько лет назад рассказывала фолловерам, что исключила из своей жизни алкоголь.

"Я взяла аскезу и вообще не пью. Это мое первое полностью трезвое лето. Не то чтобы я люблю начинать утро с вина... <...> Просто подумала, что было бы классно побыть очень долго в полной трезвости", – заявила Муцениеце.

Впрочем, Агата тогда не скрывала, что самозапрет временный: актриса надеялась, что уже в сентябре загаданное ею желание сбудется. А чтобы не думать об ограничениях, звезда "Закрытой школы" усиленно занялась спортом. Муцениеце отмечала, что благодаря отказу от алкоголя тренировки проходили лучше и энергии было больше.

Дмитрий Исхаков

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

В 2020 году экс-супруг певицы Полины Гагариной порекомендовал своим подписчикам аскезу, которую, по его словам, сам практиковал в течение 12 месяцев.

"Год без секса, полет нормальный. Все системы работают в штатном режиме. Очень рекомендую аскезу, попробуем продержаться еще год", – жизнерадостно сообщил Исхаков.

Также Дмитрий добавил, что, по его мнению, значение секса переоценено, и он хочет поддержать всех, кто по каким-то причинам тоже оказался в подобном положении.