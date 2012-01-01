53-летняя Марина Федункив рассказала, как готовилась к рождению первенца

27 ноября телеведущая и актриса Марина Федункив рассказала о рождении первенца после нескольких "фальстартов" в СМИ: она подтвердила журналистам, что действительно стала мамой и сейчас принимает поздравления. К беременности и родам 53-летняя знаменитость подошла ответственно, поэтому старалась не афишировать событие раньше срока. Подробности – в материале Москвы 24.

Суррогатное материнство, усыновление или бездетный брак

Фото: vk.com/Марина Федункив

Впервые о том, что Марина Федункив стала мамой, СМИ сообщили 21 ноября. Однако актриса предпочла не комментировать новость. И вот спустя почти неделю телеведущая нарушила молчание и сама рассказала "Комсомольской правде" о материнстве и о том, почему тщательно соблюдала конспирацию.

"Мне было важно, чтобы все прошло спокойно, чтобы меня не дергали. Я делилась деталями только с семьей и командой близких людей, которые со мной работают. Сейчас, когда все свершилось, я посчитала возможным рассказать обо всем вам", – отметила она.



Марина Федункив актриса, телеведущая Делаю это для того, чтобы, во-первых, женщины понимали: современная медицина сейчас на таком высоком уровне, что и в моем возрасте стало возможным испытать радость материнства. А во-вторых, чтобы наши женщины знали, что это очень непросто физически, и по возможности не затягивали с материнством.

Знаменитость поделилась с журналистами, что она переживала из-за возраста, ведь он имеет большое значение. Планируя беременность, 53-летняя телеведущая и ее 40-летний супруг Стефано Маджи консультировались с профессорами. При этом пара готовилась к разным исходам: возлюбленные обсуждали суррогатное материнство, усыновление и даже вариант бездетного брака.

Однако супруги решили попытаться стать родителями естественным путем. Федункив призналась, что заморозила яйцеклетки еще до встречи с мужем. А перед тем, как выносить ребенка, плотно занялась здоровьем, полностью отказавшись от курения и алкоголя.

"Карьеру не приостанавливала и не планирую"

Фото: vk.com/Марина Федункив

Телезвезда продолжала работать почти до самых родов. В интересном положении она снималась в шоу "Первые на деревне". Марина утверждает, что беременность протекала хорошо и врачи были не против ее активности. К тому же коллеги Федункив ежеминутно заботились о ее комфорте, а съемки проходили на свежем воздухе, в настоящей деревне.

Тем не менее супруг знаменитости периодически конфликтовал с продюсерами из-за слишком плотного графика Марины. А за полтора месяца до родов настоял на том, чтобы жена и вовсе покинула съемочную площадку.

Артистка отметила, что планирует много времени проводить с семьей, теперь будет тщательнее выбирать проекты и чем-то жертвовать, но совсем отказываться от карьеры не собирается. Хотя финансовая возможность уйти в декрет у звезды есть.





Марина Федункив актриса, телеведущая Во-первых, меня пугает перспектива превратиться в домохозяйку, наседку над ребенком. Кому-то это подходит, и это замечательно, но я с моим характером без работы сойду с ума. Мне важно держать себя в тонусе. Родить мало, надо еще и воспитать. А работа и востребованность помогают мне дольше оставаться молодой.

"Папин сын"

Фото: vk.com/Марина Федункив

Артистка утверждает, что рожала в России, причем супруг в ответственный момент был рядом с ней. Сейчас счастливый отец много времени проводит с малышом, ухаживает за ним и заботится. Также новоиспеченным родителям помогает родственница Федункив, которая является профессиональной няней.





Марина Федункив актриса, телеведущая Бесконечное счастье. Все в мире, кроме этого маленького чуда, мне стало неважно. И теперь все в нашей жизни вращается вокруг него. Внешне он абсолютно папин сын. Да и по характеру, уже можно сказать, тоже.

Кроме того, Марина благодарна окружению и коллегам, которые выстраивают графики с учетом ее нового статуса матери и дают возможность проводить больше времени с ребенком. Имя первенца пара пока не раскрывает.

Счастливое замужество

Фото: vk.com/Марина Федункив

Три года назад актриса вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, который младше нее на 13 лет. Мужчина является вице-президентом по маркетингу и коммуникациям в крупной компании. Пара познакомилась на праздновании Дня рождения общего друга.

Для Марины это первый официальный брак. Ранее звезда дважды состояла в длительных отношениях, однако они были неудачными. Первый избранник завидовал карьерным успехам Федункив, изменял и злоупотреблял алкоголем, второй и вовсе поднимал на нее руку, сообщало издание The Voice.