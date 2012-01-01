53-летняя Марина Федункив рассказала, как готовилась к рождению первенца

27 ноября телеведущая и актриса Марина Федункив рассказала о рождении первенца после нескольких "фальстартов" в СМИ: она подтвердила журналистам, что действительно стала мамой и сейчас принимает поздравления. К беременности и родам 53-летняя знаменитость подошла ответственно, поэтому старалась не афишировать событие раньше срока. Подробности – в материале Москвы 24.
Суррогатное материнство, усыновление или бездетный брак
Впервые о том, что Марина Федункив стала мамой, СМИ сообщили 21 ноября. Однако актриса предпочла не комментировать новость. И вот спустя почти неделю телеведущая нарушила молчание и сама рассказала "Комсомольской правде" о материнстве и о том, почему тщательно соблюдала конспирацию.
"Мне было важно, чтобы все прошло спокойно, чтобы меня не дергали. Я делилась деталями только с семьей и командой близких людей, которые со мной работают. Сейчас, когда все свершилось, я посчитала возможным рассказать обо всем вам", – отметила она.
Знаменитость поделилась с журналистами, что она переживала из-за возраста, ведь он имеет большое значение. Планируя беременность, 53-летняя телеведущая и ее 40-летний супруг Стефано Маджи консультировались с профессорами. При этом пара готовилась к разным исходам: возлюбленные обсуждали суррогатное материнство, усыновление и даже вариант бездетного брака.
Однако супруги решили попытаться стать родителями естественным путем. Федункив призналась, что заморозила яйцеклетки еще до встречи с мужем. А перед тем, как выносить ребенка, плотно занялась здоровьем, полностью отказавшись от курения и алкоголя.
"Карьеру не приостанавливала и не планирую"
Телезвезда продолжала работать почти до самых родов. В интересном положении она снималась в шоу "Первые на деревне". Марина утверждает, что беременность протекала хорошо и врачи были не против ее активности. К тому же коллеги Федункив ежеминутно заботились о ее комфорте, а съемки проходили на свежем воздухе, в настоящей деревне.
Тем не менее супруг знаменитости периодически конфликтовал с продюсерами из-за слишком плотного графика Марины. А за полтора месяца до родов настоял на том, чтобы жена и вовсе покинула съемочную площадку.
Артистка отметила, что планирует много времени проводить с семьей, теперь будет тщательнее выбирать проекты и чем-то жертвовать, но совсем отказываться от карьеры не собирается. Хотя финансовая возможность уйти в декрет у звезды есть.
"Папин сын"
Артистка утверждает, что рожала в России, причем супруг в ответственный момент был рядом с ней. Сейчас счастливый отец много времени проводит с малышом, ухаживает за ним и заботится. Также новоиспеченным родителям помогает родственница Федункив, которая является профессиональной няней.
Кроме того, Марина благодарна окружению и коллегам, которые выстраивают графики с учетом ее нового статуса матери и дают возможность проводить больше времени с ребенком. Имя первенца пара пока не раскрывает.
Счастливое замужество
Три года назад актриса вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, который младше нее на 13 лет. Мужчина является вице-президентом по маркетингу и коммуникациям в крупной компании. Пара познакомилась на праздновании Дня рождения общего друга.
Для Марины это первый официальный брак. Ранее звезда дважды состояла в длительных отношениях, однако они были неудачными. Первый избранник завидовал карьерным успехам Федункив, изменял и злоупотреблял алкоголем, второй и вовсе поднимал на нее руку, сообщало издание The Voice.