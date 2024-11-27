Актриса Марина Федункив родила сына в 53 года

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Звезда Comedy Woman Марина Федункив подтвердила, что родила сына в 53 года. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам Федункив, она не хотела привлекать к себе внимания, поэтому решила скрыть свою беременность. Артистка рассказала, что тщательно готовилась к беременности: посещала врачей и отказалась от вредных привычек.

За полтора месяца перед родами она прекратила работать. По словам актрисы, муж настоял на том, чтобы она отказалась от активной деятельности в этот период, и ей не удалось его переубедить.

"И теперь все в нашей жизни вращается вокруг него. Внешне он абсолютно папин сын. Да и по характеру, уже можно сказать, тоже", – отметила Федункив.

Ранее СМИ со ссылкой на окружение артистки сообщили, что артистка впервые стала матерью в 53 года. По информации журналистов, актриса родила ребенка еще в октябре.

В свою очередь, помощник Федункив Игорь Ковалев и ее продюсер Алексей Новицкий выражали удивление из-за вопроса о рождении у артистки ребенка.

Летом 2021 года артистка вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи. Торжественное мероприятие совпало с юбилеем артистки. Тогда ей исполнилось 50 лет. На свадьбе Федункив присутствовали Александр Ревва, Сергей Лазарев, Гарик Харламов, Николай Басков, Николай Цискаридзе, Айза Долматова, Лера Кудрявцева.