Предполагаемая невеста Джонни Деппа Юлия Власова переехала в Москву

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/im__iuliia

Невеста американского актера Джонни Деппа, модель Юлия Власова переехала в Москву. Об этом девушка рассказала в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

До этого модель жила в Праге, где у нее были работа, друзья, близкие и, по словам Власовой, ощущение стабильности. Она подчеркнула, что столица Чехии стала для нее домом, в котором были гармония и уют.

"Но Москва – это совершенно другая энергия, здесь все быстрее, ярче и возможностей для развития гораздо больше. Сейчас я нахожусь в поиске нового, и Москва идеально подходит для этого этапа моей жизни", – заявила девушка.

Она также уточнила, что Прага навсегда останется для нее местом, которое она ценит и любит.

В октябре 28-летняя Власова подтвердила роман с Деппом. Они познакомились три года назад на кинофестивале в Карловых Варах и с того момента находятся в романтических отношениях.

Позже модель сообщила о помолвке с Деппом. По ее словам, в этом году она получала предложения руки и сердца дважды. Девушка заявила, что собирается выйти замуж, а в ближайшем будущем планирует завести детей.