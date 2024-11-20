"Русская девушка" Джонни Деппа сообщила о помолвке

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Модель Юлия Власова, которую СМИ называют "русской девушкой" Джонни Деппа, сообщила о помолвке, передает "Газета.ру".

По ее словам, в этом году она получала предложения руки и сердца дважды. Модель заявила, что собирается выйти замуж, а в ближайшем будущем планирует завести детей.

В октябре 28-летняя Власова подтвердила роман с Деппом. Они познакомились три года назад на кинофестивале в Карловых Варах и с того момента находятся в романтических отношениях.

Ранее стало известно, что Депп и Пенелопа Крус могут сыграть в новом триллере Day Drinker от студии Lionsgate. Сюжет триллера повествует о бармене на борту круизного лайнера и загадочном постояльце. Герои фильма оказываются втянуты в преступную схему.

Точная дата релиза пока не названа. Для Деппа и Крус этот фильм станет четвертым совместным фильмом после "Кокаина", "Пиратов Карибского моря: На странных берегах" и "Убийства в Восточном экспрессе".