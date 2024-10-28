Фильм "Огниво" возглавил российский кинопрокат за уикенд

Фото: кадр из фильма "Огниво"; режиссер – Александр Войтинский; производство – "СТВ"

Сказочный фильм "Огниво" возглавил кинопрокат России за 24–27 октября. Об этом говорят данные издания Kinobusiness.

По результатам уикенда, кинолента собрала 275 миллионов рублей. На втором месте находится фильм "Руки Вверх!", собравший 135 миллионов рублей. Третьим идет фильм ужасов "Субстанция" – 56,3 миллиона рублей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что около 80% картин, которые сейчас показываются в кинотеатрах страны, произведены в России. Политик также напомнил, что после распада Советского Союза поток западных лент на отечественный рынок значительно увеличился, однако благодаря поддержке государства ситуацию удалось изменить.

Между тем фильм "Анора" с Марком Эйдельштейном стал фаворитом гонки за премию "Оскар". При этом фильм уже завоевал Гран-при Каннского кинофестиваля. В картине сыграли роли Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.