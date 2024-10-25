Премьера фильма про Трампа состоится в России 14 ноября

Фото: кадр из фильма "Ученик. Восхождение Трампа"; режиссер – Али Аббаси; производство – Scythia Films

Американский фильм "Ученик. Восхождение Трампа" со звездным актерским составом выйдет в России 14 ноября, сообщается в телеграм-канале "Бюллетень кинопрокатчика".

Картина Али Аббаси рассказывает о молодости экс-президента США Дональда Трампа, становлении его бизнес-империи в сфере недвижимости в Нью-Йорке в 1970-х годах и о его непростых взаимоотношениях с наставником, адвокатом Роем Коном.

Главную роль в фильме исполнил актер и звезда Marvel Себастьян Стэн.

"Ученик. Восхождение Трампа" должен появиться в кинотеатрах Саудовской Аравии, Египта, Ирака и других стран. Однако картина не выйдет в Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте по политическим причинам.

В России премьера должна была состояться 31 октября, однако через пару дней после премьерных показов в рамках фестиваля "Послание к человеку" в Санкт-Петербурге фильм выбыл из прокатного графика.

Сам Трамп назвал фильм "фейковым и мерзким".