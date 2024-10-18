Сюзанна Коллинз выпустит новую часть "Голодных игр" в 2025 году

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Американская писательница Сюзанна Коллинз, автор серии "Голодные игры", в 2025 году выпустит новую книгу, центром которой станет наставник Хеймитч Абернати. Об этом сообщает Independent.

Роман "Рассвет на Жатве" станет предысторией к первой части трилогии, которая разворачивается в мире Панема. События книги происходят за 24 года до основного сюжета.

Коллинз расскажет о том, как Абернати, наставник главной героини "Голодных игр" Китнисс Эвердин, стал одним из участников Квартальной бойни от Дистрикта 12. Герой окажется вдали от своей семьи и возлюбленной и прибудет в Капитолий с еще тремя трибунами. Однако, когда начинаются 50-е "Голодные игры", он осознает, что его ждет поражение.

Выход книги запланирован на 18 марта 2025 года. Также роман выйдет в экранизации в ноябре 2026 года.

Между тем певица Билли Айлиш стала кандидатом на главную женскую роль в сериале "Мистер и миссис Смит". Первый сезон сериала вышел в феврале 2024 года, однако для продолжения, возможно, понадобятся другие актеры. Продюсер сериала Франческа Слоун рассказала, что есть вероятность, что каждый новый сезон сериала будет повествовать о новой истории. Однако пока неизвестно, получала ли Айлиш предложение от шоураннеров.