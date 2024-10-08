Universal Pictures выпустит фильм по книге "Напоминание о нем" Колин Гувер

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Кинокомпания Universal Pictures официально запустила в работу экранизацию романа Колин Гувер "Напоминание о нем", сообщает Deadline.

В центре сюжета – история Кенны Роуэн, которая провела пять лет в тюрьме из-за ошибки суда. Она хочет воссоединиться с четырехлетней дочерью.

В это время Кенна влюбляется в Леджера Уорда, владельца местного бара. Героине предстоит найти способ исправить ошибки прошлого и построить будущее, полное надежды и исцеления.

Премьера фильма запланирована на 14 февраля 2026 года. Актерский состав и информация о съемочной группе пока не раскрывается.

Параллельно с этим проектом идет работа над еще одной экранизацией Гувер – мелодрамой "Сожалею о тебе" с Эллисон Уильямс в главной роли.

Ранее по книге писательницы "Все закончится на нас" был снят одноименный фильм, главную героиню в котором исполнила актриса Блейк Лайвли.

Между тем съемки сиквела фильма "Дьявол носит Prada" начнутся ориентировочно 30 ноября. К ролям вернутся Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи.

В качестве режиссера фильма выступит автор первой части Дэвид Фрэнкел. Кроме того, к работе над продолжением привлекли сценаристку Алин Брош МакКенну.