По мультсериалу "Ох уж эти детки!" будет снят фильм

Фото: кадр из мультсериала "Ох уж эти детки!"; режиссер – Джим Даффи, Рик Багенталь, Нортон Вирген; производство – Klasky Csupo Nickelodeon Animation Studio

По мультсериалу "Ох уж эти детки!" снимут фильм. Об этом пишет Variety со ссылкой на заявление Paramount Pictures.

При рисовке главных персонажей будут использовать компьютерную графику. Срежиссирует проект Джейсон Мур, сценарий прорабатывают Майки Дэй и Стритер Сайделл. При этом "Соник в кино" может стать основным референсом.

Мультсериал показывали на канале Nickelodeone с 1991 по 2004 год. В нем несколько младенцев во главе с Томми Пиклзом попадают в различные ситуации.

Ранее стало известно, что киностудия "Союзмультфильм" и компания Yellow, Black and White планируют выпустить 3D-мультсериал "Чебурашка" в 2025 году. Сюжет грядущего сериала не будет пересекаться с фильмом про Чебурашку, который вышел на экраны в 2023 году. На данный момент планируется выпустить более 50 серий.

