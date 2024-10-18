Deadline: Билли Айлиш может сыграть главную роль в сериале "Мистер и миссис Смит"

Фото: ТАСС/АР/Jordan Strauss

Американская певица Билли Айлиш стала кандидатом на главную женскую роль в сериале "Мистер и миссис Смит", который снимут по мотивам культового одноименного фильма, сообщает портал Deadline.

Первый сезон сериала вышел в феврале 2024 года, однако для продолжения, возможно, понадобятся другие актеры.

По информации издания, Дональд Гловер и Майя Эрскин, сыгравшие шпионов Джона и Джейн, скорее всего, не вернутся к своим ролям. В то же время продюсер сериала Франческа Слоун рассказала, что есть вероятность, что каждый новый сезон сериала будет повествовать о новой истории.

При этом ни руководящая проектом Amazon MGM Studios, ни сама Айлиш не подтвердили участия певицы в сериале. Также неизвестно, получала ли певица предложение от шоураннеров.

Между тем американская певица Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной в музыкальной индустрии в мире. Ее состояние составляет 1,6 миллиарда долларов. В рейтинге артистка обогнала барбадосскую певицу Рианну, чье состояние достигло 1,4 миллиарда долларов. Кроме того, Свифт встала на второе место в списке самых богатых музыкантов.