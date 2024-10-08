Умерла мать Уитни Хьюстон

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Мать американской исполнительницы Уитни Хьюстон Сисси скончалась в возрасте 91 года. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на агентство Associated Press, которому предоставили информацию родственники погибшей.

Последние годы женщина боролась с болезнью Альцгеймера и проживала в одном из хосписов штата Нью-Джерси, где и скончалась.

"Сисси была сильной и выдающейся личностью. Женщина глубокой веры и убеждений, которая очень заботилась о семье, религии и обществе", – заявила одна из родственниц погибшей.

Сисси Хьюстон прославилась еще до своей дочери. В 1960-х годах она являлась известной в США поп-исполнительницей и дважды была награждена премией "Грэмми".

