TMZ: мать и сестра певицы Мэрайи Кэри умерли в один день

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Мать и сестра американской певицы Мэрайи Кэри умерли в один день, сообщает News.ru со ссылкой на TMZ.

Певица не уточнила причины случившегося. Она назвала смерть сестры "трагическим поворотом событий", а также намекнула, что ее мама болела. Кэри выразила радость, что провела с ней последние дни.

"Мое сердце разбито из-за того, что я потеряла свою мать в прошлые выходные. К сожалению, в результате трагического поворота событий моя сестра рассталась с жизнью в тот же день", – сказала певица.

В СМИ подчеркнули, что отношения Кэри с матерью всегда были сложными. В своих мемуарах она описывала их как "колючую веревку из гордости, боли, стыда, благодарности, ревности, восхищения и разочарования".

18 августа стало известно о смерти актера Алена Делона. Он ушел из жизни в возрасте 88 лет. Смерть наступила в его доме в коммуне Души в окружении семьи.

Журналисты выяснили, что при жизни актер выступал против любых крупных мероприятий, связанных с его смертью. Его похороны прошли во Франции 24 августа, в церемонии приняли участие около 40 человек.