Фонд Брижит Бардо сообщил, что собаку Алена Делона не усыпят

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Бельгийскую овчарку Алена Делона по кличке Лубо решили не усыплять. Об этом говорится в публикации Фонда Брижит Бардо в соцсети X.

"Не переживайте за Лубо! Многие отправили нам письма насчет судьбы собаки Алена Делона. "У нее есть дом и семья", подтвердили нам родственники актера, они позаботятся о ней. Лубо не будут усыплять", – сообщается в посте.

Делон всегда говорил о своей любви к собакам. В интервью изданию Paris Match в 2018 году он признался в страхе, что овчарка Лубо останется одна после его смерти. Тогда актер сказал, что завещает усыпить ее сразу после его ухода из жизни.

О смерти актера стало известно 18 августа. Делон ушел из жизни в возрасте 88 лет. Смерть наступила в его доме в коммуне Души в окружении семьи.

СМИ писали, что похороны пройдут на текущей неделе. По желанию самого Делона он упокоится в часовне, где до этого были похоронены 35 его собак. Кроме того, журналисты выяснили, что при жизни актер отказывался от пышных похорон и выступал против любых крупных мероприятий, связанных с его смертью.

На фоне этого семья Делона хотела бы сохранить в секрете подробности похоронной церемонии. Муниципалитет коммуны уважительно отнесется к желанию близких актера, поэтому никакая информация о церемонии распространяться не будет.

