BFMTV: Алена Делона похоронят в часовне рядом с его собаками

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Французского актера Алена Делона похоронят на текущей неделе в коммуне Души на севере Франции, где он жил. В соответствии с желанием артиста, он упокоится в часовне, где были похоронены 35 его собак, сообщает телеканал BFMTV.

За всю жизнь у актера, активно выступавшего за защиту прав животных, было свыше 50 собак.

Во время интервью Paris Match, которое Делон дал в 2018 году, он заявил, что ветеринар усыпит его пса Лубо в том случае, если артист уйдет из жизни раньше, чтобы они покоились вместе. Он аргументировал свое желание тем, что не хотел, чтобы собака погибла, страдая без хозяина.

При этом актер отказывался от пышных похорон и выступал против любых крупных мероприятий, связанных с его смертью. Однако, по информации телеканала, организаторы все же не исключают проведения публичной церемонии с участием его коллег-актеров для всех, кто хотел бы попрощаться с Делоном.

О смерти актера стало известно 18 августа. Он ушел из жизни в возрасте 88 лет. Делон скончался в своем доме в коммуне Души в окружении семьи.

В 2019 году актер перенес инсульт. В 2022 году его сын Антони выпустил автобиографию, в которой рассказал о личных разговорах с отцом. В частности, он писал, что Делон хотел прибегнуть к эвтаназии при коме.

Ален Делон был кинозвездой и секс-символом 1960–1980-х годов. В 1957 году на экраны вышел первый фильм с актером "Когда вмешивается женщина". В 1960 году произошел его прорыв после кинокартины "На ярком солнце".

Также наибольшую популярность Делон получил благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Кинокартина "Леопард" принесла актеру номинацию на "Золотой глобус".

