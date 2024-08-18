Москвичи несут цветы к посольству Франции в память об Алене Делоне

Фото: ТАСС/APS-Medias/ABACA/Reynaud Julien

Жители Москвы несут цветы к посольству Франции в столице в память о французском актере Алене Делоне. Об этом сообщает РИА Новости.

На заборе здания диппредставительства вывесили фотографию актера. Горожане приходят почтить память о нем.

О смерти актера стало известно утром 18 августа. Он ушел из жизни в возрасте 88 лет. Делон скончался в своем доме в коммуне Души в окружении семьи.

В 2019 году актер перенес инсульт. В 2022 году его сын Антони выпустил автобиографию, в которой рассказал о личных разговорах с отцом. В частности, он писал, что Делон хотел прибегнуть к эвтаназии при коме.

Ален Делон был кинозвездой и секс-символом 1960-х – 1980-х годов. В 1957 году на экраны вышел первый фильм с актером "Когда вмешивается женщина". В 1960-м году произошел его прорыв после кинокартины "На ярком солнце".

Также наибольшую популярность Делон получил благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Кинокартина "Леопард" принесла актеру номинацию на "Золотой глобус".

