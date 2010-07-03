Ален Делон госпитализирован во Франции

Фото: ТАСС/ZUMA/Serge Arnal

Французский актер Ален Делон доставлен в американский госпиталь в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен. У него участились приступы мигрени. Об этом сообщает французский телеканал BFM.

В окружении 83-летнего актера заявили, что с ним все хорошо. Делон может покинуть медучреждение уже сегодня вечером. Врачи говорят, что одной из причин частой головной боли является сердечная аритмия.

"Он проходит обследование, ничего более", – заявил ассистент актера.

В 2017 году Ален Делон объявил о завершении актерской карьеры. Он успел сняться более чем в 90 фильмах. Известность ему принесли, в частности, картины "На ярком солнце" (Plein soleil, 1960), "Рокко и его братья" (Rocco e i suoi fratelli, 1961), "Леопард" (Le Guepard,1963), "Бассейн" (La Piscine, 1969). В мае 2019 года на Каннском кинофестивале Ален Делон удостоился почетной "Золотой пальмовой ветви" за выдающуюся карьеру в кинематографе.

