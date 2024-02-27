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27 февраля, 21:54

Происшествия

Полиция изъяла у актера Алена Делона свыше 70 единиц огнестрельного оружия

Фото: ТАСС/Julien Reynaud

Правоохранители изъяли у французского актера Алена Делона свыше 70 единиц огнестрельного оружия, а также больше 3 тысяч боеприпасов. Об этом сообщает FranceInfo.

По данным СМИ, оружие было обнаружено в поместье артиста в коммуне Души.

"Первое расследование показало, что Ален Делон не имел никаких разрешений на владение огнестрельным оружием", – сказал прокурор.

В прошлом месяце в прессе писали, что французский суд ограничил в дееспособности 88-летнего Делона.

Согласно постановлению, артист больше не сможет самостоятельно заключать сделки о продаже недвижимости. Такая ответственность была передана спецпредставителю.

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