27 февраля, 21:54Происшествия
Полиция изъяла у актера Алена Делона свыше 70 единиц огнестрельного оружия
Фото: ТАСС/Julien Reynaud
Правоохранители изъяли у французского актера Алена Делона свыше 70 единиц огнестрельного оружия, а также больше 3 тысяч боеприпасов. Об этом сообщает FranceInfo.
По данным СМИ, оружие было обнаружено в поместье артиста в коммуне Души.
"Первое расследование показало, что Ален Делон не имел никаких разрешений на владение огнестрельным оружием", – сказал прокурор.
В прошлом месяце в прессе писали, что французский суд ограничил в дееспособности 88-летнего Делона.
Согласно постановлению, артист больше не сможет самостоятельно заключать сделки о продаже недвижимости. Такая ответственность была передана спецпредставителю.
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