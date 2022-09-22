Ален Делон возьмет интервью у Владимира Зеленского

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Французский актер и кинорежиссер Ален Делон возьмет интервью у украинского лидера Владимира Зеленского. Как сообщает BFMTV, их беседа запланирована на 23 сентября.

Отмечается, что до этого Делон выражал поддержку Украине в сложившейся ситуации. По словам артиста, вооруженный конфликт на украинской территории его глубоко огорчил.

Ранее Зеленский в ходе своего видеовыступления на сессии Генассамблеи ООН представил пять пунктов "формулы мира". По его мнению, она должна включать наказание за преступление, защиту жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантии безопасности и решимость.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.