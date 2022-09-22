Зеленский назвал пять пунктов "формулы мира" Украины

Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего видеовыступления на сессии Генассамблеи ООН представил пять пунктов "формулы мира".
"Это формула, которая предполагает наказание за преступление, предполагает защиту жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантирует безопасность и предполагает решимость", – цитирует его ТАСС.
Так, наказание предусматривает введение санкций, блокировку торговли и отношений и создание специального трибунала. Под пунктом "защита жизни" украинский лидер имел в виду предоставление военной и финансовой помощи.
Восстановление подразумевает территориальную целостность страны, а также морскую, продовольственную и радиационную безопасность.
"У нас есть предложения для усовершенствования архитектуры безопасности для Украины, для Европы, для всего мира <...>, мы уже представляем наши инициативы партнерам", – отметил он, говоря о пункте "гарантии безопасности".
Зеленский подчеркнул, что без пятого пункта – решимости – все вышеперечисленное работать не будет.
"Чего нет в нашей формуле – нейтральности. Те, кто говорит о нейтральности, когда под угрозой наши ценности и сам мир, они имеют в виду что-то другое, они говорят о безразличии: "Каждый сам за себя". Вот что они говорят", – подчеркнул украинский лидер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перспективы дипломатического урегулирования ситуации на Украине на данный момент отсутствуют.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время не готов вести переговоры с Россией. Он подчеркнул, что не видит желания России быть конструктивной. По словам украинского президента, договор между Москвой и Киевом может быть заключен после того, как РФ покинет украинские территории.
Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что если президент Украины не готов к переговорам с Россией, то и не надо. Вместе с тем президент РФ подчеркнул, что главное условие для диалога с Киевом – это его согласие.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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