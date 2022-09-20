Песков оценил возможность дипломатического урегулирования ситуации на Украине

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Перспективы дипломатического урегулирования ситуации на Украине на данный момент отсутствуют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент такие перспективы не просматриваются", – приводит "Интерфакс" его слова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время не готов вести переговоры с Россией. Он подчеркнул, что не видит желания России быть конструктивной. По словам украинского президента, договор между Москвой и Киевом может быть заключен после того, как РФ покинет украинские территории.

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что если президент Украины не готов к переговорам с Россией, то и не надо. Вместе с тем президент РФ подчеркнул, что главное условие для диалога с Киевом – это его согласие.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

