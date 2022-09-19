Генсек ООН оценил возможность проведения переговоров между Путиным и Зеленским

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что до возможности провести прямые переговоры между президентами России и Украины еще далеко.
При этом он добавил, что готов содействовать данным переговорам, но их проведение будет зависеть от пожеланий Владимира Путина и Владимира Зеленского.
"Потому что я вижу, что обе стороны по-прежнему привержены (своим целям – Прим. ред). Мы слышали, что <...> Путин заявлял, что операция будет продолжаться, пока ее цели не будут достигнуты. И слышали <...> Зеленского о том, что он намеревается освободить все части своей страны, находящиеся под контролем России", – сказал Гутерреш в интервью РИА Новости.
На прошлой неделе генсек ООН объявил о намерении встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях сессии Генассамблеи организации. По его словам, в беседе он также планирует затронуть тему украинского конфликта и международную повестку в целом.
Ранее Зеленский заявил, что в настоящее время не готов вести переговоры с Россией. Он подчеркнул, что не видит желания России быть конструктивной. По словам украинского президента, договор между Москвой и Киевом может быть заключен после того, как РФ покинет украинские территории.
Путин, в свою очередь, заявил, что если президент Украины не готов к переговорам с Россией, то и не надо. Вместе с тем президент РФ подчеркнул, что главное условие для диалога с Киевом – это его согласие.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В России не видят со стороны Киева готовности к переговорам по украинскому кризису
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