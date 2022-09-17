Гутерреш обсудит с Лавровым экспорт удобрений и продовольствия РФ

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил о намерении встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях сессии Генассамблеи организации. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

"Я два дня назад провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. И я думаю, что мы обсудим [с Лавровым] все те же вопросы, которые мы поднимали, относительно зерновой сделки, экспорта российского продовольствия и удобрений, который мы считаем абсолютно необходимым инструментом для разрешения кризиса на рынке удобрений в мире", – заявил представитель ООН.

Гутерреш заявил, что в ООН активно работают над устранением факторов, которые препятствуют экспорту. В частности, он указал на позитивные подвижки в переговорах с рядом европейских портов.

По словам генерального секретаря, в беседе с Лавровым он также планирует затронуть тему украинского конфликта и международную повестку в целом.

Ранее генеральный секретарь ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен рассказала, что в вопросах экспорта российского продовольствия и удобрений был достигнут прогресс, однако по-прежнему необходимо проработать детали страхования, финансирования и транспортировки товаров по морю.