ООН отметила прогресс в обеспечение экспорта продовольствия и удобрений из РФ

Фото: ТАСС/EPA/TOLGA BOZOGLU

Генеральный секретарь ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен рассказала о ситуации с экспортом российского продовольствия и удобрений. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы достигли важного прогресса по этим вопросам, но остаются еще проблемы, которые нужно разрешить в трех сферах – страхование, финансирование и транспортировка по морю", – заявила специалист.

По словам Гриспен, стороны прояснили вопросы применения санкций США и ЕС. Было установлено, что ограничения не затрагивают страхование судов с продовольствием и удобрениями и соответствующие банковские операции. Такие корабли могут заходить в порты, в том числе европейские.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил подумать об ограничении вывоза зерна с Украины в Европу и пообещал посоветоваться по этому вопросу с президентом Турции. Российский лидер пояснил, что почти все зерно с Украины было вывезено в Евросоюз, а не в бедные или развивающиеся страны.

По мнению старшего научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимира Оленченко Россия может выйти из сделки по украинскому зерну из-за сохранения санкций на экспорт российского зерна и удобрений, а также в связи с тем, что поставки из Украины направляются в развитые, а не бедные страны.