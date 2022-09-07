Политолог объяснил, в каком случае Россия выйдет из сделки по украинскому зерну

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Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко объяснил, в каком случае Россия выйдет из сделки по украинскому зерну, сообщает Life.ru.
Он напомнил, что когда Россия соглашалась с зерновой сделкой, одно из условий выдвигалось ООН, согласно которому организация должна принять меры, чтобы снять западные ограничения, вводимые по экспорту российского зерна и удобрений. Политолог подчеркнул, что эти обещания давал генсек ООН, а страны, которые вводили санкции, не высказывали каких-то возражений.
"К сожалению, эта часть соглашений не выполняется. Происходит вывоз зерна сухогрузами с Украины, а часть, которая касается России, не выполняется", – сказал Оленченко.
Также он заметил, что лозунгом этой сделки было то, что и зерно будет уходить в находящиеся на грани голода страны, однако до недавнего времени все суда направлялись в развитые страны.
"Если мы поставим некоторый срок и не будут выполнены те условия, которые мы поставили, то мы, соответственно, выйдем из этого соглашения", – пояснил эксперт.
Ранее Владимир Путин предложил подумать об ограничении вывоза зерна с Украины в Европу. Президент России пообещал посоветоваться на эту тему с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Российский лидер подчеркнул, что практически все зерно с Украины было вывезено в Евросоюз, а не в бедные или развивающиеся страны. Он отметил, что лишь два корабля из 87 загрузили по Всемирной программе продовольствия ООН, которая подразумевает помощь нуждающимся странам. На них вывезли 60 тысяч тонн продовольствия из двух миллионов тонн.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в рамках зерновой сделки до сих пор не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений. Кроме того, дипломат отметил, что не был произведен экспорт российского зерна в рамках соглашения. Говоря об экспорте удобрений, постпред РФ подчеркнул, что также ничего не было сделано.
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