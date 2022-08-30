В Италии назвали развитие сельского хозяйства в России "секретным триумфом" Путина

Фото: depositphotos/mur162
Развитие сельского хозяйства в России является "секретным триумфом" Владимира Путина, заявил итальянский журналист Федерико Рампини.
В своей статье для издания Corriere della Sera он рассказал, что делая недавно обзор на продовольственную ситуацию в мире, ему пришлось написать "неудобную" новость о том, что российское сельское хозяйство "пышет здоровьем", поскольку в этом году РФ достигнет рекордного экспорта зерна, вопреки "страшным сценариям".
"При Путине в России произошло потрясающее возрождение сельского хозяйства", – написал Рампини.
Он привел данные, согласно которым с 2000 по 2018 год экспорт сельскохозяйственной продукции из России вырос в 16 раз. Кроме того, в настоящее время РФ производит больше зерна, чем Соединенные Штаты.
Также журналист указал на то, что есть еще одна новость, которую Запад старается игнорировать. Она связана с тем, что изменение климата навредит сельскому хозяйству во многих государствах, однако Россия, Канада и скандинавские страны останутся в "выигрышном положении".
Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что в начале августа в России собрали 55 миллионов тонн зерна. Это почти треть всей площади посадок. Из-за холодной весны в некоторых регионах страны к сбору урожая пришлось приступить позже.
Экспорт зерна из РФ составит 45 млн тонн в текущем сельскохозяйственном году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: