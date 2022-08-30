В Италии назвали развитие сельского хозяйства в России "секретным триумфом" Путина

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Развитие сельского хозяйства в России является "секретным триумфом" Владимира Путина, заявил итальянский журналист Федерико Рампини.

В своей статье для издания Corriere della Sera он рассказал, что делая недавно обзор на продовольственную ситуацию в мире, ему пришлось написать "неудобную" новость о том, что российское сельское хозяйство "пышет здоровьем", поскольку в этом году РФ достигнет рекордного экспорта зерна, вопреки "страшным сценариям".

"При Путине в России произошло потрясающее возрождение сельского хозяйства", – написал Рампини.

Он привел данные, согласно которым с 2000 по 2018 год экспорт сельскохозяйственной продукции из России вырос в 16 раз. Кроме того, в настоящее время РФ производит больше зерна, чем Соединенные Штаты.

Также журналист указал на то, что есть еще одна новость, которую Запад старается игнорировать. Она связана с тем, что изменение климата навредит сельскому хозяйству во многих государствах, однако Россия, Канада и скандинавские страны останутся в "выигрышном положении".

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что в начале августа в России собрали 55 миллионов тонн зерна. Это почти треть всей площади посадок. Из-за холодной весны в некоторых регионах страны к сбору урожая пришлось приступить позже.

