Зеленский провел встречу с генсеком ООН

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Президент Украины Владимир Зеленский договорился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем продолжить координацию по зерновой инициативе.

"Во Львове провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Договорились о продолжении координации в реализации зерновой инициативы", – написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, обсуждалась и ситуация вокруг Запорожской АЭС. По словам украинского лидера, ООН необходимо обеспечить безопасность и демилитаризацию атомной станции.

22 июля Россия, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашение по экспорту зерна. Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы. Москва и Киев договорились, что суда, идущие с Украины с зерном, не должны подвергаться нападениям.

