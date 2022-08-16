Сухогруз Razoni с украинским зерном перестал передавать данные о местоположении – СМИ

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Сухогруз Razoni, который перевозит зерно с Украины под флагом Сьерра-Леоне, последние три дня не передавал никаких данных о своем местоположении. С таким утверждением выступила немецкая газета Welt, передает ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время неизвестно, где находится судно. По информации издания, во время последней отправки сухогруз, вероятно, находился у восточного побережья Кипра. Также нет данных о том, в какой порт хочет зайти Razoni.

Судно вышло из порта Одессы 1 августа. Спустя неделю министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия заявил, что сухогруз изменил маршрут. Он отметил, что, согласно данным, судно ждет указаний об определении своего нового пункта назначения.

22 июля Россия, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашение по экспорту зерна. Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы. Москва и Киев договорились, что суда, идущие с Украины с зерном, не должны подвергаться нападениям.

