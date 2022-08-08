Покупатель украинского зерна в Ливане отказался от сделки

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Покупатель украинского зерна, которое отправили на судне Razoni из Украины в Ливан, отказался от сделки. Об этом сообщило посольство Украины в Ливане на своей странице в Twitter.

По данным грузоотправителя, покупатель отказался от сделки из-за задержки доставки на срок свыше пяти месяцев. Теперь идут поиски другого клиента.

"Он может быть либо в Ливане, либо в другой стране", – говорится в сообщении.

Источник ТАСС в порту Триполи рассказал, что покупатель отказался принимать 26 000 тонн кукурузы. По его словам, именно поэтому балкер изменил маршрут и отменил прибытие в конечный пункт 9 августа.

Накануне министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия заявил, что сухогруз Razoni с украинским зерном изменил маршрут. Он отметил, что, согласно данным, судно ждет указаний об определении своего нового пункта назначения. Razoni вышел из порта Одессы 1 августа.

22 июля Россия, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашение по экспорту зерна. Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы. Москва и Киев договорились, что суда, идущие с Украины с зерном, не должны подвергаться нападениям.

Разминирование портов Украины проводиться не будет, для вывоза зерна используют безопасные фарватеры. В Стамбуле создан специальный координационный центр для наблюдения за выходом судов. В него вошли Россия, Украина и Турция.

