В Ливане заявили об изменении маршрута первого сухогруза с зерном Украины

Фото: ТАСС/Минобороны Турции

Сухогруз Razoni с украинским зерном изменил маршрут. Об этом министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия написал в Twitter.

Он отметил, что, согласно данным, судно ждет указаний об определении своего нового пункта назначения.

Razoni вышел из порта Одессы 1 августа с 26 тоннами кукурузы. В Ливан же судно должно было прибыть утром 7 августа.

22 июля Россия, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашение по экспорту зерна. Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы. Москва и Киев договорись, что суда, идущие с Украины с зерном, не должны подвергаться нападениям.

Разминирование портов Украины проводиться не будет, для вывоза зерна используют безопасные фарватеры. В Стамбуле создан специальный координационный центр для наблюдения за выходом судов. В него вошли Россия, Украина и Турция.

