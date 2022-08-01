Первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы

Из порта Одессы вышло первое судно с украинским зерном. Оно направляется в Турцию и 2 августа должно войти в порт назначения.

Первым кораблем стал сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне. Власти Украины планируют выйти на полную мощность по поставкам в ближайшие недели.

Москва и Киев договорись, что суда, идущие с Украины с зерном, не должны подвергаться нападениям. Они будут выходить по согласованному коридору. Отмечается, что разминирование портов Украины проводиться не будет, для вывоза зерна используют безопасные фарватеры.

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